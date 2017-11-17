Олимп Трейд отзывы (о брокере OlympTrade)

Сидел я на кухне, пил чай и серфил инет. Последние пять лет я в сфере бинарных опционов и Forex. И всё время ищу и узнаю новое, совершенствуюсь. И вот в поисках свежачка забрёл на форум биржевиков. И начал читать переписку, а точнее спор двух человек, инь и янь, которые с упёртостью двух баранов тёрли положительные и отрицательные отзывы OlympTrade.

Безусловно, это подстегнуло меня открыть новую вкладку в браузере дабы прояснить картину насчёт олимп трейд что это за зверь. И вот я уже начал читать отзывы.



Думаю ни для кого не секрет, что у большинства трейдеров не всегда есть время, чтобы сидеть у компа и торговать. А хочется и колется, однако. В то же время мы люди современные и носим в кармане смартфоны с подключенным интернетом. OlympTrade позаботился о «мобильных спекулянтах» выпустив платформу под Android-смартфоны (ссылка на установку для Android) и под телефоны Apple (ссылка на установку для IOS).

В программе доступны такие же опции, как и «во взрослом терминале» , а именно: пополнение и снятие денег со счёта, обучение, видеоролики, базовая аналитика, выбор торговых инструментов, предварительный расчёт прибыли. Кстати, в окно терминала влезает 74 свечи – этого вполне достаточно, чтобы делать классический свечной анализ (например, по Ишимоку).

Да, по поводу уже исполненных сделок. История торгов представлена максимально развёрнуто. Доступны все параметры закрытых опционов: пара, цена открытия, направление сделки, цена закрытия, сумма сделки, сумма прибыли, дата и время.

Как правило, историю мы смотрим часто, чтобы проанализировать слабые и сильные стороны своей торговой стратегии. И важно чтобы просмотр был комфортным и не раздражал глаза яркими красками или высокой контрастностью. Цвета фона и шрифта подобраны достаточно удачно, что способствуют продуктивной работе.