Омегообразные такелажные скобы – необходимый элемент в подъемных работах

Омегообразная такелажная скоба – продукция, которую используют для съемных соединений элементов цепей и канатов. Представленные изделия можно применять и для креплений цепи или каната к чему-либо.

Омегообразная такелажная скоба имеет неограниченную область применения. Показатель запаса прочности скобы равен 6 к 1.

Изделие можно применять для подъема, перемещения груза:

в виде самостоятельного грузоподъемного изделия;

в виде добавочного элемента во время организации подъемов груза с неправильной конфигурацией.

Омегообразные скобы используются в соединениях тросов либо крепления к чему-либо, для соединений между элементами, для подсоединения к опоре и конструкции. Крепится скоба при помощи пальца с нанесенной резьбой. В скобяное отверстие палец ввинчивается, а скоба может крепиться на петлях троса или цепей. Палец необходимо полностью ввинтить в скобу.

Если скобы используются в грузоподъемных работах, то крепление должно проводиться только за скобяной палец (штифт).

Омегообразные скобы могут поставляться в двух типах:

шплинт гайка – используется в процессе ответственного соединения для длительного срока эксплуатации или высокой подвижностью, гайка шплинт не сможет самопроизвольно развинчиваться и расцеплять скобы;

с внутренней нарезкой резьбы – при креплении грузов во время короткосрочных работ, необходимо контролировать состояние пальца (не должен выкручиваться).

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универсальность; применение в любых работах, которые предполагают перемещение или подъем груза;

быстро снимается;

функциональна – способна справиться с любой задачей при условии правильного использования;

надежность – стойкая к многим воздействиям;

доступна.

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