Опасный астероид стремительно приближается к Земле

Астрономы рассказали о том, что астероид приблизится во вторник, 11 июля, максимально близко к Земле.

Как заявили исследователи, на самом деле о приближающемся к Земле астероиде удалось получить сведения заранее, диаметр космического тела может составлять порядка 260 метров. О

Он н пролетит на расстоянии в 3 млн километров от Земли, что по космическим меркам является опасным сближением, передает riafan.ru.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov / Официальный сайт NASA