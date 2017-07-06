Опасный астероид стремительно приближается к Земле

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 19:46

Астрономы рассказали о том, что астероид приблизится во вторник, 11 июля, максимально близко к Земле.

Как заявили исследователи, на самом деле о приближающемся к Земле астероиде удалось получить сведения заранее, диаметр космического тела может составлять порядка 260 метров. О

Он н пролетит на расстоянии в 3 млн километров от Земли, что по космическим меркам является опасным сближением, передает riafan.ru.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov / Официальный сайт NASA

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 19:46
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  • кристина

    кристина

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

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