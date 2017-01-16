Опубликовано фото инопланетянина, который охотится за марсоходом

В сеть попали снимки, на которых «инопланетный воин» выслеживает марсоход Curiosity на Марсе.
Существо находилось в скафандре, в руках у него было оружие. Живой объект, который пытается уничтожить марсоход Curiosity, доктора наук запечатлели в результате недавних учений.
В интернете фотографии вызвали бурю обсуждений, в комментариях пользователи выразили долю сомнения к тому, что «воин» — живое существо, передает наш сайт.
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