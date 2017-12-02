Опубликовано видео, где светящийся НЛО стирает облака

Существует слишком много земных факторов, которые могли бы объяснить возникновение странных объектов в небе. Многие скептики говорят о том, что следы НЛО – это дефект фото- или видеокамеры, все чаще самолет или необычные явления природы принимают за космический корабль.

Другое дело, когда мир получает доступ к информации, выделяющейся на общем фоне. Например, накануне в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлели странное явление. На видео светящийся объект стирал облака, словно заметая за собой следы. Где именно произошел данный инцидент, не сообщается.

Но даже в этом случае интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одна часть склонна верить в потенциальные контакты землян с НЛО. Другие считают, что это устройство земного происхождения, но логических объяснений его поведению дать пока не могут.

На данный момент ролик просмотрели 120 тысяч человек. Достаточно, любопытная история. Теперь и вы можете решить для себя, к какому из лагерей примкнуть.