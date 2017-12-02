Опубликовано видео, где светящийся НЛО стирает облака

Александр
Автор: Александр Декабрь 2, 2017 23:45

Существует слишком много земных факторов, которые могли бы объяснить возникновение странных объектов в небе. Многие скептики говорят о том, что следы НЛО – это дефект фото- или видеокамеры, все чаще самолет или необычные явления природы принимают за космический корабль.

Другое дело, когда мир получает доступ к информации, выделяющейся на общем фоне. Например, накануне в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлели странное явление. На видео светящийся объект стирал облака, словно заметая за собой следы. Где именно произошел данный инцидент, не сообщается.

Но даже в этом случае интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одна часть склонна верить в потенциальные контакты землян с НЛО. Другие считают, что это устройство земного происхождения, но логических объяснений его поведению дать пока не могут.

На данный момент ролик просмотрели 120 тысяч человек. Достаточно, любопытная история. Теперь и вы можете решить для себя, к какому из лагерей примкнуть.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 2, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии