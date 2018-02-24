Основные методы лечения катаракты без операции

Для лечения катаракты без операции важно знать об основных методах этого процесса. Чтобы незамедлительно приступить к процессу, перейдя по ссылке http://ofthalm.ru/lechenie-katarakty-bez-operatsii.html можно получить информацию о лечении катаракты без операции и начать лечение этого заболевания. Об основных методах избавления от этого предлагается узнать далее в статье.

Медикаментозный метод

Капли, которые назначаются в качестве лечения катаракты имеют в составе специальные ферменты, аминокислоту, витамины и микроскопические элементы. Данные вещества при использовании капель, впитаются в глаз и замедлят процесс денатурации растворимых в воде хрусталика.

Офтан катахром — популярный препарат для лечения катаракты, который является осень эффективным на ранних стадиях катаракты.

Цитохром С — препарат, который имеет в своём составе специальное вещество антиоксидантного эффекта. Оно может предотвратить роговицу и хрусталик от токсического вещества. Ещё капли имеют аденозин, расширяющий кровеносные капилляры. Также происходит симуляциям процессов кровообращения.

Тауфон – это препарат предоставляется в виде капель, имеющих метаболический эффект. Являются очень эффективными при сочетании таких болезней как катаракта и повреждения роговицы (дистрофического вида), сетчатки глаза. Тауфон нормализует показатели внутриглазн. давления, и поэтому можно использоваться для лечения этой болезни.

Физиотерапевтический подход к лечению

В комплексе для сдержания развития катаракты применяется физиотерапевтический метод лечения. Так можно улучшить функционирование хрусталика и замедлить изменения в глазах (возрастного типа). Это достигается при помощи специальных очков Сидоренко вполне возможно улучшить зрение.

Народный метод лечения катаракты

Потребуется взять травы сушёного чабреца и помолоть её для получения объёманаполненного стакана. Молотая масса должна быть соединена вместе с мёдом (около 250 грамм), также понадобится молотый мак в таком же количестве — всё нужно перемешать. Принять внутрь по одной столовой ложке перед тем как уснуть.

Второй рецепт: понадобится смешать одну ложку чайную сока лака в разбавленном виде и столько же мёда в жидком виде. Использовать для закапывания глаз дважды в день. Все методы самолечения должны быть согласованы с врачом во избежание осложнений.