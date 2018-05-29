Особенности одноточечных тензодатчиков и мембранного типа

Если вам понадобилось купить тензодатчик мембранного типа, например, производителя Keli, то стоит помнить: они обычно задействуются в весовом оснащении для вагонов, для того, чтобы измерять массу бункеров, цистерн или баков, а также прочих посудин.

Конструкцию выгодно отличает простота установки, а, кроме того, точность показателей. Уровень предохранения подобных устройств способен гарантировать безопасность использования в различных температурных и атмосферных условиях.

Специфика и плюсы приборов

Такой тензодатчик, купить который несложно, применяется для измерения массы недвижимых объектов больших габаритов. Небольшая высота и маленькие параметры способствуют тому, что установка происходит без каких-либо сложностей. Устройства никак не чувствительны к боковым усилиям. Чтобы получить более точный результат во время взвешивания, мастера советуют применять три элемента. Три точки сформируют плоскость, таким образом, устройства нагружаются равномерно.

Корпус таких механизмов изготавливается из легированной или нержавеющей стали. Предел измерения тензодатчиков подобной категории составляет до 150 тонн. Стоимость напрямую зависит от модификации, от того, берется ли прибор оптом или же в розницу, от типа, технических свойств и так далее.

Сегмент задействования и характеристики одноточечных тензодатчиков

Тензодатчик одноточечный по виду и способу инсталляции похож на балочный. Он нечувствителен к сдвижению точки, где прикладывается сила, и инсталлируется под серединой территории, где происходит взвешивание, при этом встроенные узлы не требуются.

Прибор на сегодня – один из самых чувствительных вариантов тензодатчиков, что применяются внутри весового механизма современности. Задействуется при создании и наладке весовых платформенных устройств, в оснащении для фасовки и дозаторов. Одноточечный тензометрический датчик обладает границей измерения, составляющий от 0,5 до 2 тыс. кило.

Достоинства тензометрических датчиков одноточечной категории

Тензорезисторный датчик одноточечный получил широкую распространенность в связи с конкретно описанными условиями, что являются, по сути, преимуществами. Прежде всего, речь идет о том, что:

для создания весового оснащения применяется лишь один прибор;

серьезный разброс измерения нагрузки, что дает возможность задействовать данные тензометрические датчики в весовом оборудовании для предметов как с маленьким весом, так и с весом, составляющим несколько тонн; приборы данной категории применяются и торговой, и в индустриальной сфере;

элементарность установки, тензометрическое устройство фиксируется напрямую с использованием специальных болтов, не требуется никаких дополнительных элементов или встраиваемых узлов;

абсолютная точность измеряемых показателей, очень крепкая и надежная конструкция, что гарантирует существенный период использования.

Тензодатчики для весов, как одноточечные, так и мембранного типа можно приобрести оптом и в розницу. Перед приобретением необходимо ознакомиться с представленными на сайте производителя чертежами и схемами, а также техническими характеристиками. Все это поможет подобрать оптимальный вариант. Кроме того, советуем проконсультироваться с менеджером сайта, чтобы он дал профессиональный совет относительно выбора.

Тензодатчики келли – одни из наиболее оптимальных модификаций тензометрических устройств, поэтому на них стоит обратить внимание при подборе прибора.

Подробно узнать про тензодатчики можно тут: http://tenzorez.ru/category_catalog