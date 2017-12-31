Особенности работы магнитных сверлильных станков

Сегодня наибольшей популярностью среди оборудования, которое используется для обработки различных материалов, пользуются магнитные современные сверлильные станки. Перейдя по ссылке https://kerner.ru/catalog-magnitnyj_sverlilnyj_stanok_bds_mab_525 можно подобрать магнитный сверлильный станок BDS MAB 525.

Данные станки имеют главное отличие от других станков следующее: Они снабжены магнитным основанием. С такой конструкцией станок можно достаточно надёжно закрепить на любую поверхность из металла, под различным углом. Кроме того данный станок можно применять даже в поле, так как его не нужно закреплять на верстаке. Его особенностью можно считать то, что у него имеется возможность обрабатывать детали, стоящие уже в готовых изделиях. Но для того, чтобы станок надёжно был зафиксирован, толщина детали, которую необходимо обрабатывать должна быть от 9 мм.