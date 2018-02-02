Останки динозавра, похожего на попугая и ворону, нашли в Китае

Китайские и американские ученые сообщили, что в Китае обнаружен скелет динозавра Caihong juji, который напоминал попугая и ворону. Об этом написали научную работу.
Останки Caihong juji нашли еще в 2014 году. Скелету удалось почти полностью сохраниться в камне. Во время исследований было установлено, что это существо обитало на Земле приблизительно 161 млн лет назад. Об этом пишет Vistanews со ссылкой на Nature Communications.
У динозавра был узкий череп, еороткие передние конечности. Его форма тела напоминала птичью. На ключе был костный гребешок, а вокруг шеи – перья. В останках специалисты нашли органелл, отвечающих за пигментацию. По предположению ученых, животное обладало ярким оперением, которое привлекало самок. Исследования еще не завершились.
Фото: Livescience
Читайте также
- Проведение геологических изысканий в Москве 0 25.Окт
- Как посчитать емкость аккумуляторной батареи? 0 04.Июл
- Ученые рассказали о вреде колбасы и сосисок для женщин 0 23.Янв
- Какие устройства относятся к геодезическому оборудованию? 0 01.Апр
- Проект алтайского ученого получил президентский грант 0 27.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
-
Татьяна
А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий