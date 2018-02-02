Останки динозавра, похожего на попугая и ворону, нашли в Китае

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2018 23:46

Китайские и американские ученые сообщили, что в Китае обнаружен скелет динозавра Caihong juji, который напоминал попугая и ворону. Об этом написали научную работу. 

Останки Caihong juji нашли еще в 2014 году. Скелету удалось почти полностью сохраниться в камне. Во время исследований было установлено, что это существо обитало на Земле приблизительно 161 млн лет назад. Об этом пишет Vistanews со ссылкой на Nature Communications.

У динозавра был узкий череп, еороткие передние конечности. Его форма тела напоминала птичью. На ключе был костный гребешок, а вокруг шеи – перья. В останках специалисты нашли органелл, отвечающих за пигментацию. По предположению ученых, животное обладало ярким оперением, которое привлекало самок. Исследования еще не завершились.

Фото:  Livescience

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