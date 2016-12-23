Останки гигантской древней птицы нашли в Арктике

Американские ученые обнаружили в Арктике останки птицы, которая жила 90 миллионов лет назад.
Находку обнаружили на острове Аксель-Хейберг, длина окаменелости равна 12 сантиметров.
Известно, данный вид птиц умел свободно летать, плавать и даже нырять в поисках еды.
Преимущественно новый вид, получивший название Tingmiatornis arctica, питался рыбами, чья длина достигала 50 сантиметров.
Таким образом, размеры птицы были весьма внушительными, в сравнении с представителями пернатых нашего времени.
Интересно, что тогда на всей территории нынешней Арктики было довольно тепло. Лёд отсутствовал вовсе, так как средняя температура составляла 15° С, а летом эти показатели достигали 35° С, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
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