Остаться в живых. Астероид приближается к Земле

Так приятно осенним днем прогуливаться по улице под лучами солнца, рассматривать чудесные облака на небе, загадывать какие-то желания при виде летающих там птиц. Или это пролетел астероид? Наверное, число романтиков убавится, если сказать, что к нам приближается гигантский космический камень.

Ранее сообщалось, что 12 октября наша планета может стать жертвой столкновения с космическим объектом. Это астероид 2012 TC4, который по размерам равен двум челябинским метеоритам. Диаметр составляет 40 метров.

Впрочем, астероиды несутся в сторону Земли с завидной регулярностью. Специалисты успокаивают, он пролетит сегодня мимо Земли на расстоянии 42 тысячи километров. Это чуть более одной десятой расстояния до Луны, и чуть более высоты орбиты некоторых спутников связи, передает РИА Новости.

Кстати скоро сотрудники NASA планируют изобрести такие технологии, которые смогут изменять курс небесных тел.