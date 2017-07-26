Отдых за $5 млн. Космический отель собираются построить на орбите Земли

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 23:45

Студенты Массачусетского технологического университета в Соединенных Штатах выиграли конкурс на осуществление проекта по созданию гостиницы на земной орбите. 

Конкурс объявляло агентство NASA. Проект, который одержал победу, называется Marina. Отель станет частью будущей станции агентства, которая разместится на расстоянии в 2 тыс. км от нашей планеты, пишет Runews24.ru.

По периметру станции сделают пять модулей, в которых смогут жить 20 человек. Из них 16 туристов и четыре человека персонала. 12 дней отдыха в таком отеле будет стоить 5 млн долларов. Проект планируют реализовать в 2025 году. 

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Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 23:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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