Отдых за $5 млн. Космический отель собираются построить на орбите Земли

Студенты Массачусетского технологического университета в Соединенных Штатах выиграли конкурс на осуществление проекта по созданию гостиницы на земной орбите.
Конкурс объявляло агентство NASA. Проект, который одержал победу, называется Marina. Отель станет частью будущей станции агентства, которая разместится на расстоянии в 2 тыс. км от нашей планеты, пишет Runews24.ru.
По периметру станции сделают пять модулей, в которых смогут жить 20 человек. Из них 16 туристов и четыре человека персонала. 12 дней отдыха в таком отеле будет стоить 5 млн долларов. Проект планируют реализовать в 2025 году.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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