Озеро магмы отыскали ученые в Антарктиде

Огромное подземное озеро, заполненное магмой, нашли геологи и ученые из НАСА в западной части Антарктиды . Как и когда оно там появилось пока остается загадкой.

Как пишет портал LiveScience, обнаружить озеро удалось благодаря наблюдениям из космоса. Спутниковые снимки указали, что мощные и постоянные потоки воды спускаются с поверхности ледников в море Росса, а вокруг пульсируют выбросы воды. Причина пульсации и постоянный поток воды, наверняка, результат действия подземного тепла на нижние слои ледников. Соответственно, под ними есть нечто огромное и горячее. Видимо, озеро из магмы. Сам факт существования этого резервуара раскаленных пород является загадкой для геологов – на территории земли Мэри Бэрд и ледника Росса нет никаких разломов и областей тектонической активности, которые могли бы поддерживать существование лавовых озер таких размеров.

В то же время, исследования ученых показывают, что ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее. Так, еще в конце лета этого года ученые обнаружили десятки активных вулканов под толщей ледового щита Антарктиды.