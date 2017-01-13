Ожирение негативно влияет на память человека

Учёные выдвинули гипотезу о том, что ожирение негативно сказывается на памяти.

Учёные провели исследование, в котором принимали участие почти три тысячи добровольце. Их возраст составлял 74 года и выше.

Известно, часть добровольцев тренировала свою память разными способами, а другие нет. Оказалось, что у полных людей память улучшилась лишь на одну третью часть от показателей стройных пожилых людей.

Учёные сделали вывод, что ожирение мешает людям, особенно пожилым, лучше запоминать информацию.