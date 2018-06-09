Падение астероида вызвало глобальное потепление

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45

Ученые выяснили, что 65 млн лет назад на Землю упал огромный астероид. Это вызвало резкое потепление климата, которое продолжалось 100 тыс. лет. Затем началось похолодание.

Исследование провели геологи из Университета штата Миссури. Они утверждают, что очень давно на нашу планету упал астероид диаметром от 7 до 14 км. За считанные минуты или часы температура на всей планете поднялась на 5 градусов. Затем, из-за большого количества пыли, выброшенного в атмосферу, она резко упала, пишет «ТАСС».

Спустя десятилетия температура начала расти снова, так как в атмосферу было выброшено много углекислого газа, вызвавшего парниковый эффект.

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Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2018 11:45
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