Пальмы будут расти на севере, считают ученые

Ученые из Канады провели исследование, которое подтвердило, что из-за глобального потепления пальмы начнут расти в более северных частях планеты. По словам климатологов, сейчас эти растения находят в Альпах, а 50 млн лет назад они росли в Антарктиде.

Как известно, в основном пальмы произрастают в тропическом поясе. Однако, заявили ученые, вскоре они «перекочуют» на север. Знания о «миграции» растений помогут спрогнозировать, как будут развиваться ландшафты и экосистемы на Земле, сообщает Faktom.ru.

Климатологи уверяют, что пальмы – это чувствительные индикаторы изменений климата. А поскольку они начали расти в Альпах, мороз идет на снижение.

Разброс ареала обитания пальм зависит от средней температуры самого холодного месяца – она должна быть выше двух градусов по шкале Цельсия. В ближайшее время может увеличиться количество мест произрастания пальм из-за роста температур, считают ученые. Также ареал растений зависит от эволюционных факторов.