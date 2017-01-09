Память на лица улучшается с возрастом — ученые

Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что с возвратом способность запоминания лиц улучшается.
По словам специалистов, со временем человек хуже запоминает имена, а вот внешность он заминает лучше.
Эксперты пояснили, что была обнаружена некая веретенообразная извилина, которая увеличивается по мере увеличения человеческого возраста и распознаёт лица.
Между тем, согласно научным данным, в 25 лет мозги становятся сформированными и практически не меняются, передает наш сайт
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