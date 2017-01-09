Память на лица улучшается с возрастом — ученые

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 13:45

Ученые провели ряд экспериментов и выяснили,  что с возвратом способность запоминания лиц улучшается.

По словам специалистов,  со временем человек хуже запоминает имена, а вот внешность он заминает лучше.

Эксперты пояснили, что была обнаружена некая веретенообразная извилина, которая увеличивается по мере увеличения человеческого возраста и распознаёт лица.

Между тем,  согласно научным данным, в 25 лет мозги становятся сформированными и практически не меняются, передает наш сайт

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 13:45
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