Первая собака-космонавт отправилась в полет 60 лет назад

3 ноября в 1957 году в космос была отправлена первая собака — Лайка. Она находилась на борту космического аппарата «Спутник-2», и стала первым млекопитающим на планете, которое побывало на космической орбите. Увы, Лайка не смогла выжить.

Животное взяли из приюта. Одним из условий был светлый окрас шерсти, чтобы ее лучше было видно на фотоснимках. Породистого пса решили не брать, так как они менее приспособлены к сложным условиям.

Задумка с полетом животного была связана с задачей определить, как живые существа ведут себя в космическом пространстве. Всем разработчикам и исследователям было ясно, что этот полет будет только в один конец. Неизвестным было только время, которое сможет протянуть собака до своей гибели в космическом аппарате.

Создатели аппарата думали, что собака скончается через 6 дней после запуска, когда в аппарате закончится электроэнергия. Но случилось непредвиденное. Лайка выдержала всего несколько часов. Причиной гибели стал чрезмерный нагрев летательного аппарата под лучами солнца.

Весь мир не знал, что ученые намеренно отправили на верную смерть бедную дворняжку. Защитники животных прозвали Хрущева живодером, были организованы демонстрации и митинги. Несмотря на то, что собака-космонавт позволила инженерам учесть многие особенности летательного аппарата, люди находились в трауре.