Первенец в семье более подвержен болезням

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что первый ребенок в семье болеет чаще всего.
Участие в эксперименте приняли 400 тысяч норвежцев на протяжении почти четверти века.
Первые дети становятся жертвами вредных условий, которые могут ограничить их долговечность. Например, от ожирения до повышенного диетического жира и высокого кровяного давления.
Тем не менее, первенцы около 13 процентов реже курят ежедневно, а также более склонны сообщать хорошее физическое и психическое здоровье.
Вторые новорожденные имеют примерно на 3 процента меньше шансов на высокое кровяное давление, чем первенцы, передает портал наш сайт.
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