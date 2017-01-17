Первенец в семье более подвержен болезням

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 04:45

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу,  что первый ребенок в семье болеет чаще всего.

Участие в эксперименте приняли 400 тысяч норвежцев на протяжении почти четверти века.

Первые дети становятся жертвами вредных условий, которые могут ограничить их долговечность. Например, от ожирения до повышенного диетического жира и высокого кровяного давления.

Тем не менее, первенцы около 13 процентов реже курят ежедневно, а также более склонны сообщать хорошее физическое и психическое здоровье.

Вторые новорожденные имеют примерно на 3 процента меньше шансов на высокое кровяное давление, чем первенцы, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 04:45
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