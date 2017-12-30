Первый день 2018 года Земля встретит слабой магнитной бурей

На первый день наступающего 2018 года прогнозируется слабая магнитная буря. Поток солнечного ветра пересечет траекторию нашей планеты в ночь с 31 декабря на 1 января, вызвав возмущения магнитного поля.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря будет чрезвычайно слабой. Она не повлияет ни работу техники, ни на самочувствие людей. Единственное, что станут ярче полярные сияния.
По словам специалистов лаборатории, в течение новогодних каникул жителям России практически не придется беспокоиться о космической погоде. Нашу планету накроет полный «космический штиль». Лишь 8 января ожидаются возмущения в магнитосфере Земли. Затем будет вновь все спокойно.
Очередная магнитная буря прогнозируется лишь на 13 января. Но она будет очень слабой — такой же, как и 1 января.
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