Питьевая вода повышает уровень интеллекта — ученые

Группа ученых из США провела исследование и выразила уверенность в том, что употребление питьевой воды может положительно влиять на уровень интеллекта.

По мнению ученых, достаточно выпивать один стакан чистой воды в день, чтобы улучшить эффективность работы мозга.

В мозгу есть специфические рецепторы, активизирующиеся под воздействием поступающей в организм воды. Рецепторы усиливают активность человеческого мозга в соответствии с энергетическими процессами.

Воду рекомендуют пить в определенном режиме, начиная с самого утра.