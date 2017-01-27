Питьевая вода повышает уровень интеллекта — ученые

Группа ученых из США провела исследование и выразила уверенность в том, что употребление питьевой воды может положительно влиять на уровень интеллекта.
По мнению ученых, достаточно выпивать один стакан чистой воды в день, чтобы улучшить эффективность работы мозга.
В мозгу есть специфические рецепторы, активизирующиеся под воздействием поступающей в организм воды. Рецепторы усиливают активность человеческого мозга в соответствии с энергетическими процессами.
Воду рекомендуют пить в определенном режиме, начиная с самого утра.
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