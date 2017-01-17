Питьевая вода повышает уровень интеллекта — ученые

Группа ученых провела исследование и выразила уверенность в том, что употребление питьевой воды может положительно влиять на уровень интеллекта.
По мнению ученых, достаточно выпивать один стакан воды в день, чтобы улучшить свой интеллект.
Исследователи провели серию экспериментов, предложив добровольцам пройти серию тестов после завтрака. Позже испытуемые прошли аналогичные тесты, выпив после завтрака стакан воды.
Согласно исследованиям, в среднем подопытные продемонстрировали куда более высокие результаты, выпив стакан воды.
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