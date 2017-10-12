План написания дипломной работы

mavit
Автор: mavit Октябрь 12, 2017 17:39

План написания дипломной работы

Дипломная работа – ответственный шаг в отношении учёбы и будущей профессии. Правильно составленный план дипломной работы, может обеспечить оценку на защите в «отлично» и вызвать за вас гордость не только у преподавателей, но и у родственников.

 

Понятное дело, что перед началом работы над дипломной работой, мысли в голове могут собраться в абсолютную кашу, ведь абсолютно не понятно с чего следует начать и как закончить. Именно здесь и понадобиться этот нехитрый план, который поможет защитить диплом Рязань.
Основные задачи, которые должен поставить перед собой каждый, кто готовиться к написанию своей работы, можно раскрыть в следующих пунктах:
1. Тема диплома должна быть полностью раскрыта;
2. Диплом должен быть как можно более актуален для повседневных реалий;
3. Методологическая база должна быть выбрана заранее;
4. Внедрить новые идеи, относительно темы задания;
5. Понятно изложить ход своих мыслей, без лишней воды и повторений;
6. Подводя дипломную к концу, сделать выводы о проделанной работе.

Если один из пунктов вызывает недопонимание, лучше всего будет обратиться к руководителю группы, чтобы он как следует объяснил, что хотят получить от студента.
Структурно, практически все дипломные работы придерживаются одного плана. Очень часто, за его несоблюдение, может быть снижена оценка, что значительно ударит по финальному результату. Чтобы стало понятнее, о чём идёт речь, следует учесть, что диплом должен состоять из таких последовательных пунктов, как:
1. Небольшое введение по теме дипломной работы;
2. Вводная теоретическая часть;
3. После рассмотрения теоретической части, должна идти практическая;
4. Примеры новых технологий или открытий (в зависимости от профессии);
5. Тщательно продуманное заключение;
6. Несколько коротких выводов, и литература, которая была задействована в работе;
7. Прикладной материал.

Каждая составляющая должна раскрыта более чем полностью, поэтому не стоит лишний раз мелочиться и использовать имеющиеся сведения по полной старясь не отходить от основной темы работы. Если придерживаться приведённых выше примеров по написанию дипломной, у вас есть все шансы на получение высшей отметки.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 12, 2017 17:39
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