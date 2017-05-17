Если вы ведёте какую-то научную деятельность или получаете образование, то вам не обойтись без написания диссертации. Диссертация-это письменная работа, которая выполняется соискателем на получение какой-либо учёной степени. Тема работы зависит от того, в какой области науки ведёт свою деятельность пишущий её человек. Диссертация защищается в присутствии специальной комиссии, а всё мероприятие так и называется: защита диссертации. Работа должна быть написана по определённому плану и быть уникальной, особенный акцент делается на её самостоятельном выполнении. Перейдя по ссылке http://iq-creative.ru/ можно подобрать план написания магистерской диссертации. А весь процесс осуществляется под контролем назначенного, профильной кафедрой, научного руководителя. План написания научной работы на соискание магистерской степени, необходимо согласовывать с куратором. Это делается по той причине, что может измениться количество некоторых источников, на которые ссылается соискатель степени в своей работе. Это только одна из возможных причин. В плане диссертации должно отображаться то, как автор будет подходить к изучению выбранной им темы. Человек, который впоследствии будет оценивать проделанную работу, должен видеть на основании каких научных трудов она писалась, какие исследования или изыскания следует провести для более полного раскрытия темы диссертации. План практической части работы, должен указывать, какие исследования будут проведены, содержать их цели и результаты с подробным описанием. В процессе написания диссертации, видение содержания её частей может кардинально измениться, поэтому постоянное изменение плана написания — совершенно обычное дело.

Проще говоря как в написании диссертации, так и в любой деятельности, для лучшего понимания и более корректного, быстрого выполнения предстоящей задачи, следует составить план действий. Чем подробнее составлен план, тем проще будет выполнить все его пункты, а в заключение получить более точный результат проделанной работы, что, несомненно, облегчит процесс защиты диссертации.

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