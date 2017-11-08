По ту сторону Солнца у Земли есть двойники — ученые

Александр
Автор: Александр Ноябрь 8, 2017 05:45

Ученые выдвинули сенсационную гипотезу — у Земли два десятка потенциальных двойников. Люди пытаются проникнуть в тайны Вселенной, и в ее изучении продвигаются все дальше и дальше.

В результате долгих поисков ученые обнаружили ранее неизвестные планеты за пределами Солнечной системы, строение которых очень схоже с Землей. Их удалось найти с помощью телескопа «Кеплер», пишут РИА Новости. Были использованы методики анализа изменения яркости звезд с течением времени.

Эти небесные тела вращаются на допустимом расстоянии, которое называется зона Златовласки, что позволяет высказать мнение об имеющихся на них запасах воды. Следовательно, на них может возникнуть жизнь.

Почему «близнецы» невидимы для нас? Дело в том, что их скрывает Солнце. Из-за небесного светила мы не имеем возможности увидеть планеты-двойники Земли. Однако пока эту сенсацию не могут ни доказать, ни опровергнуть…

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 8, 2017 05:45
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