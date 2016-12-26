Почему люди плохо спят ночью – ученые раскрыли секрет

Американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.
Исследования специалистов опубликовал журнал Journal of Clinical Sleep Medicine. Добровольцы не имели никаких проблем со сном и обладали нормальной массой тела.
На протяжении четырех из пяти дней исследования, участники ели полезную еду: овощи, злаки и орехи. В последний день эксперимента, участникам позволили есть все, что они хотят — они немедленно наелись шоколадок и гамбургеров.
Выяснилось, что в последний, пять день исследования, у группы обнаружились проблемы со сном. Они часто просыпались, а проснувшись, чувствовали себя разбитыми и не выспавшимися.
Когда же участники ели здоровую пищу, сон их был крепкий и долгий. Таким образом, ученые уверены, что еда сильно влияет на качество и количество сна.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
-
Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..Читать статью
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий