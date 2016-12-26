Почему люди плохо спят ночью – ученые раскрыли секрет

Американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.

Исследования специалистов опубликовал журнал Journal of Clinical Sleep Medicine. Добровольцы не имели никаких проблем со сном и обладали нормальной массой тела.

На протяжении четырех из пяти дней исследования, участники ели полезную еду: овощи, злаки и орехи. В последний день эксперимента, участникам позволили есть все, что они хотят — они немедленно наелись шоколадок и гамбургеров.

Выяснилось, что в последний, пять день исследования, у группы обнаружились проблемы со сном. Они часто просыпались, а проснувшись, чувствовали себя разбитыми и не выспавшимися.

Когда же участники ели здоровую пищу, сон их был крепкий и долгий. Таким образом, ученые уверены, что еда сильно влияет на качество и количество сна.