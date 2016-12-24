Почему матери-одиночки чувствуют себя более больными?

Группа ученых провела ряд тестов и заявила, что матери-одиночки неудовлетворительно оценивают состояние своего здоровья.

Самым чувствительным в плане самочувствия развод является для молодых мам. По мнению экспертов, на улучшение может повлиять новое место работы.

Исследователи не исключают, что главной причиной негативного самочувствия является снижение доходов. Уверенность в своих финансовых возможностях влияет на улучшение восприятия состояния здоровья, передает портал наш сайт.