Почему матери-одиночки чувствуют себя более больными?

Группа ученых провела ряд тестов и заявила, что матери-одиночки неудовлетворительно оценивают состояние своего здоровья.
Самым чувствительным в плане самочувствия развод является для молодых мам. По мнению экспертов, на улучшение может повлиять новое место работы.
Исследователи не исключают, что главной причиной негативного самочувствия является снижение доходов. Уверенность в своих финансовых возможностях влияет на улучшение восприятия состояния здоровья, передает портал наш сайт.
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Иван
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