«Подозрительного» робота-собаку презентовали в США. Видео

Американская компания Boston Dynamics представила бегающего робота Spot Mini, похожего на собаку. Видео с разгуливающей по газону «грудой металла» опубликовали в соцсетях, что вызвало интерес пользователей.

Spot Mini представляет собой улучшенную версию предыдущего «железного животного» – WildCat. Тот был более медленным и неуклюжим. У нового робота есть защитный корпус, скрывающий внутренние элементы. Также он более гибкий и подвижный. Его возможности компания показала в видео, пишет «Российская газета».

Новинку осенили пользователи в комментариях. Одни пишут, что завели бы такого питомца дома. Другие в ужасе от увиденного. Например, некоторых пугает взгляд робота, когда тот останавливается и начинает «подозрительно» смотреть в камеру. Кого-то новость навела на мысли о восстании машин.