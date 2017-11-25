«Подозрительного» робота-собаку презентовали в США. Видео

Американская компания Boston Dynamics представила бегающего робота Spot Mini, похожего на собаку. Видео с разгуливающей по газону «грудой металла» опубликовали в соцсетях, что вызвало интерес пользователей.
Spot Mini представляет собой улучшенную версию предыдущего «железного животного» – WildCat. Тот был более медленным и неуклюжим. У нового робота есть защитный корпус, скрывающий внутренние элементы. Также он более гибкий и подвижный. Его возможности компания показала в видео, пишет «Российская газета».
Новинку осенили пользователи в комментариях. Одни пишут, что завели бы такого питомца дома. Другие в ужасе от увиденного. Например, некоторых пугает взгляд робота, когда тот останавливается и начинает «подозрительно» смотреть в камеру. Кого-то новость навела на мысли о восстании машин.
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