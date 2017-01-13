Пол ребенка можно узнать с помощью давления матери

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 23:45

Пол новорожденного после его зачатия можно  определить при помощи давления в крови его матери, считают ученые из Канады.

Интересно, например,  у ящериц и крокодилов,  пол определяется не женскими и мужскими хромосомами, а температурой среды, где растут их яйца.

В исследовании приняли участие 3 тысячи женщин, давших согласие проверить их давление и анализы за небольшое время до родов. В последующее время у них родились более 730 мальчиков и 672 девочки, что дало возможность экспертам собрать нужное количество статистики для своей работы.

Выяснилось, что более высокое давление связывалось с появлением на свет мальчиков. У женщин, их родивших артериальное давление равнялось 106 мм ртутного столба, а у женщин, родивших девочек – 103, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 23:45
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