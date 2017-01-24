Половина мужчин инфицирована смертельным вирусом

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что почти половина мужчин в Соединенных Штатах заражена одним их типов вируса папилломы человека.

Онкологи пояснили, носителем вируса являются 45% мужчин в США. Кстати, вирус не вызывает симптомов и может проходить сам по себе, однако 25% мужчин являются носителями типа вируса, который взывает рак шейки матки у женщин.

Отмечается, что вакцинированы против вируса всего 10,7% мужчин.

Ранее ученые из из Японии и Китая определили, что миру угрожает новый вид вируса – «свиной грипп». Новый вирус легко может передаваться от животного к человеку, специалисты настаивают сделать соответствующие прививки, которые в дальнейшем помогут сохранить здоровье во время эпидемии.