Половина мужчин инфицирована смертельным вирусом

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что почти половина мужчин в Соединенных Штатах заражена одним их типов вируса папилломы человека.
Онкологи пояснили, носителем вируса являются 45% мужчин в США. Кстати, вирус не вызывает симптомов и может проходить сам по себе, однако 25% мужчин являются носителями типа вируса, который взывает рак шейки матки у женщин.
Отмечается, что вакцинированы против вируса всего 10,7% мужчин.
Ранее ученые из из Японии и Китая определили, что миру угрожает новый вид вируса – «свиной грипп». Новый вирус легко может передаваться от животного к человеку, специалисты настаивают сделать соответствующие прививки, которые в дальнейшем помогут сохранить здоровье во время эпидемии.
Читайте также
- Уникальное видео: Таинственная глубоководная акула-призрак 0 23.Дек
- Ученые: как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет 0 17.Янв
- Почему матери-одиночки чувствуют себя более больными? 0 24.Дек
- Ученые нашли смертельный риск в татуировках 0 11.Янв
- Пол ребенка можно узнать с помощью давления матери 0 13.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий