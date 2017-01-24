Половина мужчин инфицирована смертельным вирусом

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 11:45

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что почти половина мужчин в Соединенных Штатах заражена одним их типов вируса папилломы человека.

Онкологи пояснили, носителем вируса являются 45% мужчин в США. Кстати, вирус не вызывает симптомов и может проходить сам по себе, однако 25% мужчин являются носителями типа вируса, который взывает рак шейки матки у женщин.

Отмечается, что вакцинированы против вируса всего 10,7% мужчин.

Ранее ученые из из Японии и Китая определили, что миру угрожает новый вид вируса – «свиной грипп». Новый вирус легко может передаваться от животного к человеку, специалисты настаивают сделать соответствующие прививки, которые в дальнейшем помогут сохранить здоровье во время эпидемии.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии