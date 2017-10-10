«Ползающий» НЛО: в Сеть попало загадочное видео с Луны

Александр
Автор: Александр Октябрь 10, 2017 09:45

Поиски инопланетного разума продолжаются. Некоторые люди не сомневаются, что это иллюзия и домыслы, а некоторые не перестают верить и искать. Справедливости ради стоит заметить, что огромное количество объектов теперь легче заметить с помощью новых технологий.

Например, в СМИ появилась информация о том, что накануне известный уфолог Streetcap1 обнаружил на Луне «ползающий» НЛО. Соответствующий видеоролик выложили в Сеть.

На записи видно, как по поверхности Спутника Земли перемещается круглый объект черного цвета. Эксперт уверен, что предмет обладает инопланетным происхождением. Кроме этого, он утверждает, что сотрудники NASA уже давно наладили контакт с пришельцами.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 10, 2017 09:45
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