«Ползающий» НЛО: в Сеть попало загадочное видео с Луны

Поиски инопланетного разума продолжаются. Некоторые люди не сомневаются, что это иллюзия и домыслы, а некоторые не перестают верить и искать. Справедливости ради стоит заметить, что огромное количество объектов теперь легче заметить с помощью новых технологий.

Например, в СМИ появилась информация о том, что накануне известный уфолог Streetcap1 обнаружил на Луне «ползающий» НЛО. Соответствующий видеоролик выложили в Сеть.

На записи видно, как по поверхности Спутника Земли перемещается круглый объект черного цвета. Эксперт уверен, что предмет обладает инопланетным происхождением. Кроме этого, он утверждает, что сотрудники NASA уже давно наладили контакт с пришельцами.