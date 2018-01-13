Популярные игровые автоматы Вулкан 2018 года

Казино Вулкан имеет большой ассортимент слотов разных жанров и сюжетов. Игроки могут выбрать игровые автоматы, которые будут по душе, используя указанный ниже список популярных слотов:

1) Banana Splash;

2) Карибские каникулы;

3) Гонзос Квест.

В этом списке указаны Вулкан игровые автоматы, являющиеся популярными в этом году. Входящий, в топ 3, слот Гонзос Квест включает в себя сюжет о путешествиях конкистадоров, которые отправились на поиск золотых самородков. Игрокам предстоит путешествие к Эльдорадо — так называется река.

Символы слота, это разнообразные маски ацтеков. Игра проводится на нескольких барабанах и около двадцати линиях денежных выплат. Символы игры: вайлд символ, знак воспроса. Маска, которая называется

«Свободное падение» будет приносить каждому игроку дополнительно бесплатные вращения барабана игрового автомата.

Самыми дорогими масками являются золотые, голубые и зеленые — они могут приносить выигрыш в размере от двух с половиной тысяч до десяти тысяч монет.

Следующий популярный автомат Банана Сплаш. Здесь, как во всех автоматах, игроки, которым исполнилось 18 лет, найдут место, где их захлестнут эмоции. Им является райский остров заполненный бананами и другими вкусностями и развлечениями.

Символы данного игрового автомата — это изображения острова, символы из игральных карт, а также фрукты: мандарин, банан, клубничка. Слот включает в себя 5 барабанов и 9 обычных линий по выплатам денег. Такой Вайлд символ как банан может заменить всё, кроме того, чтобы делать разброс. 5 изображений этого фрукта принесут около девяти тысяч монет. Скаттер – это пейзаж в тропическом острове. Больше двух скаттеров будут приносить бесплатные вращения барабанов автомата.

«Карибские каникулы» — один из самых популярных слотов, в котором игрокам дается возможность хорошо отдохнуть на Карибских островах. Интересный отдых сопровождается интересными символами: дельфинчики, портреты девушек, спасатели, летающие аппараты, берег моря, коктейли. Игра ведется на пяти барабанах с двадцатью активными линиями, как и в игре Гонзос Квест казино Вулкан. Все игры доступны в бесплатном режиме.