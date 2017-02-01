Потеря зубов говорит о ранней смерти человека

Исследователи из Великобритании заявили, что потеря зубов является важным признаком наличия проблем в человеческом организме.

По мнению ученых, если до наступления 65-лет человек потерял более пяти зубов, то он может уйти из жизни раньше положенного срока. В свою очередь, если у него свои зубы сохранились к 70 годам, то он проживет еще три десятка лет.

Эксперты пояснили, что сохранение зубов напрямую связано со здоровьем человека. Проблемы с зубами якобы связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом.

Ученые рассказали, что бактерии из ротовой полости могут оказаться в крови человека и привести к закупорке артерий.

Ранее сообщалось, что при уменьшении количества зубов у человека отмечались проблемы с запоминанием информации. Также увеличивалась раздражительность и вспыльчивость.