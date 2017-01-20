Поведение человека не говорит о его намерениях

Группа ученых выдвинула гипотезу о том, что намерения человека нельзя узнать по его поведению.

По мнению экспертов, у человека очень переменчивое поведение и очень трудно понять, как он будет действовать дальше.

Любой человек, по мнению ученых, может сменить своё решение, несмотря на свой характер и другие переменные. Благодаря изучению текущего вопроса удалось выяснить, что поведение напрямую не зависит от будущих намерений.

Специалисты и Британии сообщают, что на поведение человека влияет очень много различных факторов жизни как вне, так и внутренних, передает портал наш сайт.