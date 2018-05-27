Появление седины связано с иммунитетом – ученые

Александр
Автор: Александр Май 27, 2018 11:45

Американские ученые поставили очередные опыты на мышах и выяснили: между генами, отвечающими за цвет волос, и генами, контролирующими иммунитет, существует связь. Результаты исследования, по мнению специалистов, помогут разобраться, по какой причине люди иногда седеют после болезни или сильного стресса.

Ученые пришли к выводу, что ген MITF, имеющий отношение к регуляции уровня белков-интерферонов, борющихся с бактериями и вирусами, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Из-за этого волосы начинают седеть, сообщает «РИА Новости».

Один из авторов исследования предполагает, что гены, действующие на пигментацию волос и кожи, также могут участвовать с управлении иммунитетом.

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Александр
Автор: Александр Май 27, 2018 11:45
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