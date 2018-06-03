Поздний сон становится причиной депрессии – ученые

Ученые провели серьезное исследование, которое показало, что люди, поздно ложащиеся спать, чаще подвержены депрессиям. Нередко они жалуются на одиночество, слабое здоровье, психическое неблагополучие. Также было отмечено, что использование гаджетов перед сном может быть вредным для человека.

Биологические часы могут сбиваться у современных людей из-за искусственного освещения, которое мы невольно воспринимаем как дневной свет. А нарушение настроек таких часов приводит к серьезным негативным последствиям, пишет «N+1».

Специалисты из университета Глазго установили наблюдение за 91105 британцами в возрасте от 37 до 73 лет. Участники эксперимента неделю носили специальные браслеты, которые показывали данные о том, насколько человек активен в ночное время. Также ученые проверили наличие у участников психических расстройств и узнали их субъективную оценку психического состояния. Проверяли и другие факторы: употребление алкоголя, курение, общую активность.

Выяснилось, что у людей, которые поздно ложатся ночью, риск биполярного расстройства выше на 11%, а депрессии – на 6%. Эти люди чаще жаловались на плохое психическое состояние и проблемы со здоровьем.

Также ученые отметили, что у многих сон сбивают гаджеты. Человеческий глаз не отличает искусственный свет гаджета от дневного света. Замедляется производство мелатонина (гормона, регулирующего суточные ритмы), утомляются глаза.