Пожилым женщинам вредно худеть – ученые

Ученые в США заявили: если пожилая женщина похудеет, это может ей навредить. По их данным, у женщин в возрасте, которые 20 лет теряли от девяти килограммов веса, риск смерти был на 74% выше, а риск перелома бедра и общего ухудшения физического состояния – больше в разы.

Обычно медики называют только позитивные последствия снижения веса. На этот раз они проверили предположение о том, что для пожилых людей похудение может быть вовсе не полезным. В исследовании участвовали 1323 женщины, средний возраст которых составлял 68 лет.

Ученые собрали данные о здоровье этих женщин, их физической активности, индексе массы тела, весе, потреблении алкоголя и табака. За 20 лет специалисты восемь раз обновили показатели. Они регистрировали случаи переломов бедра, падений, ограничения физической активности и смертей.

При потере за этот период девяти и более килограммов риск смерти был на 74% выше. Потеря веса более чем в два раза увеличила риск перелома бедра и в 3,6 раза ухудшила показатели их физической активности, пишет «N+1».