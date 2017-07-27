Позвонил и съел. Sumsung запатентовал съедобный телефон-банан

Корейская компания Sumsung получила патент на телефон в виде банана, который можно съесть. Подробности о функциях телефона пока не сообщаются. Компания представила лишь схематичный рисунок новинки.
Как сообщает «Life.ru», заявка на регистрацию оригинального гаджета была подана еще в сентябре 2015 года, но вот патент был получен лишь 27 июня 2017 года. Опубликован документ с патентом, в котором схематично изображен тот самый «банан».
Продукт описывается как дисплейное устройство. На картинке можно рассмотреть гаджет в форме известного фрукта, у которого на кожуре расположен графический интерфейс мобильной операционной системы.
Редакция Patently Apple называет новинку корейского производителя первым в мире съедобным шпионским телефоном и сделала предположение, что во время создания устройства инженеры вдохновлялись сериалами про секретных агентов.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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