Позвонил и съел. Sumsung запатентовал съедобный телефон-банан

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 13:45

Корейская компания Sumsung получила патент на телефон в виде банана, который можно съесть. Подробности о функциях телефона пока не сообщаются. Компания представила лишь схематичный рисунок новинки. 

Как сообщает «Life.ru», заявка на регистрацию оригинального гаджета была подана еще в сентябре 2015 года, но вот патент был получен лишь 27 июня 2017 года. Опубликован документ с патентом, в котором схематично изображен тот самый «банан».

Продукт описывается как дисплейное устройство. На картинке можно рассмотреть гаджет в форме известного фрукта, у которого на кожуре расположен графический интерфейс мобильной операционной системы.

Редакция Patently Apple называет новинку корейского производителя первым в мире съедобным шпионским телефоном и сделала предположение, что во время создания устройства инженеры вдохновлялись сериалами про секретных агентов. 

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Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 13:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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