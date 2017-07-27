Позвонил и съел. Sumsung запатентовал съедобный телефон-банан

Корейская компания Sumsung получила патент на телефон в виде банана, который можно съесть. Подробности о функциях телефона пока не сообщаются. Компания представила лишь схематичный рисунок новинки.

Как сообщает «Life.ru», заявка на регистрацию оригинального гаджета была подана еще в сентябре 2015 года, но вот патент был получен лишь 27 июня 2017 года. Опубликован документ с патентом, в котором схематично изображен тот самый «банан».

Продукт описывается как дисплейное устройство. На картинке можно рассмотреть гаджет в форме известного фрукта, у которого на кожуре расположен графический интерфейс мобильной операционной системы.

Редакция Patently Apple называет новинку корейского производителя первым в мире съедобным шпионским телефоном и сделала предположение, что во время создания устройства инженеры вдохновлялись сериалами про секретных агентов.