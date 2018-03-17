Предки современных людей долгое время скрещивались с алтайскими денисовцами

Генетики выяснили, что некоторые современные жители Юго-Восточной Азии и островов южных морей имеют в ДНК наследие денисовцев – подвида людей, жившего 40 тыс. лет назад в Сибири. Напомним, останки особого вида древнего человека нашли в Денисовской пещере Алтайского края, поэтому вид и был назван денисовским.

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле и Принстонского университета сравнили ДНК, изъятое из найденной фаланги пальца денисовского человека, с расшифрованными геномами пяти тысяч современных людей. В итоге у наших современнико, проживающих в юго-восточной Азии и на некоторых островах Меланезии и Индонезии, обнаружили следы скрещивания с Homo sapiens ssp. Denisova.

Когда гены одного вида переходят в геном другого, это означает, что скрещивание было многократным. Могло иметь место многократное скрещивание смешанного потомства с представителями материского или отцовского вида или другими гибридами, сообщает «Популярная механика». Это значит, что денисовцы и представители современного человека скрещивались на протяжении долгого времени.

В ДНК ныне живущих людей находят 1-4% неандертальской ДНК, а у некоторых наших современников имеется генетическое наследство денисовского человека – 1-5%.

Солонешенский район