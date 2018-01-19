Предполагаемого предка всего живого на Земле нашли ученые

Ученые из Канады обнаружили водоросль, которая может оказаться предком всех ныне существующих на Земле биологических видов. Специалисты считают, что ей более одного миллиарда лет.

Ископаемая водоросль относится к виду B. Pubescens, пишет Рен-РВ. Подобные вымерли около 800 млн лет назад. Как полагают специалисты, находка является самыми древним эукариотическим организмом – то есть живым организмом, клетки которого содержат ядро. Она же – самый древний фотосинтезирующий организм.

Ученые уверены, что эта водоросль может быть предком всех существующих на планете живых организмов, включая человека. Она не является предком только вирусов и бактерий.