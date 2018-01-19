Предполагаемого предка всего живого на Земле нашли ученые

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2018 11:46

Ученые из Канады обнаружили водоросль, которая может оказаться предком всех ныне существующих на Земле биологических видов. Специалисты считают, что ей более одного миллиарда лет.

Ископаемая водоросль относится к виду B. Pubescens, пишет Рен-РВ. Подобные вымерли около 800 млн лет назад. Как полагают специалисты, находка является самыми древним эукариотическим организмом – то есть живым организмом, клетки которого содержат ядро. Она же – самый древний фотосинтезирующий организм.

Ученые уверены, что эта водоросль может быть предком всех существующих на планете живых организмов, включая человека. Она не является предком только вирусов и бактерий.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр

    Александр

    Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.

    Читать статью
  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии