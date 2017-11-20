Представительство РАН откроют в Алтайском крае

В Алтайском крае появится первое в регионах представительство Российской академии наук. Решение было принято на встрече губернатора края с недавно избранным президентом РАН Александром Сергеевым.

«Для Российской академии наук это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть», – сказал на встрече глава РАН.

Инициатива о создании в регионе представительства принадлежит губернатору Александру Карлину.

Ранее, в октябре 2017 года, в Алтайском крае был создан Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий.

На прошедшей неделе прошла встреча сенаторов с президентом РАН, на которой обсудили вопросы усиления Академии наук в регионах.

Фото с официального сайта Алтайского края