Преимущества использования дизельного топлива

Сегодня, когда на рынке автомобилей большое разнообразие, и есть из чего выбирать, люди подходят к этому процессу серьезно и тщательно.

Обращается внимание не только на бренд изготовителя, но и не менее важно для современного потребителя – какая у машины комплектация. На первый взгляд, вроде бы два одинаковых автомобиля, внешне ничем почти неотличимы, но из-за разной комплектации, из-за разницы в деталях, ведут они себя при эксплуатации по-разному. На первом месте в различие – это мотор: дизель или бензин. Именно в этот момент, когда человек, собираясь приобрести автомобиль, возникает вопрос: каким силовым агрегатом будет снабжен его автомобиль. Авто на бензине вроде привычнее, да и стоит дешевле, а вот цена на топливо большая. В то же время дизельное топливо, например, дизельное топливо Евро, стоит дешевле, к тому же дизель по паспорту экономичнее бензинового. Для нашего покупателя ещё является важным аргументом тот факт (если кто знает), что европейцы предпочитают покупать именно машины с дизельными двигателями.

Сегодня в мире почти четверть всех автомобилей – это автомобили, оснащенные дизельными двигателями. Статистика показывает, что популярность таких автомобилей из года в год становится всё большей. Каких-то десять лет назад, только каждая десятая машина была дизельной. Сейчас же рост выпуска таких машин достигает почти двух процентов. А все потому, что растут цены на бензин, ужесточаются экологические нормы по выбросу в атмосферу вредных веществ. Выбросы, которые производит дизель, соответствуют нормам, поэтому транспортный сбор на автомобили, оснащенные дизельным мотором, меньше. Еще одно преимущество дизеля – биодизельное топливо на основе рапса также годится для эксплуатации. Это преимущество значительное, учитывая сокращение запасов углеводородов.

Также преимуществом дизельного топлива является его большая энергетическая плотность, меньшая цена, если сравнивать с бензином. Автомобиль с дизельным мотором мощнее бензинового, КПД дизеля больше бензинового двигателя, при точно таком же объёме. Выбросы СО сокращены при работе дизеля – они более надежные и не нуждаются в электрических системах.