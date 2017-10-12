Преимущества лечения в клиниках Израиля

Врачебная практика зародилась в момент появления на свет людей. Однако достичь огромных высот в этой науке удалось лишь за последние 50 лет. Большая часть знаний появилась в периоды военных действий. Как раз в это время двигателями прогресса в медицине выступали не гуманистические, а политические и экономические цели.

Сейчас многие люди уже смогли оценить преимущества лечения, которые предлагает больница Герцлия Медикал Центр в Израиле. Причины высокого качества израильской медицины Во времена военных действий были изучены некоторые важные направления в лечении, без которых современный человек не смог бы прожить и 40 лет. В их числе: Способ получения хинина, который способствует лечению малярии и желтой лихорадки. Вакцина от черной оспы, которая помогла европейцам колонизировать континенты, находящиеся в тропиках. Создание первых мобильных рентген аппаратов, при помощи которых можно было обнаружить пулю в теле. Открытие первого в мире антибиотика, названного пенициллин. Создание и первое применение местного обезболивающего. Возможность пересадить роговицу глаза. Многие виды лечений, изобретенные в военное время, очень часто используются в современном мире. Самым лучшим в этом отношении стал именно Израиль. К развитию медицины и высоких технологий его подтолкнуло несколько факторов таких, как сравнительно небольшое количество жителей, а также желание жить в спокойствии и уменьшить смертность до минимума. Поэтому каждый год в медицину вкладываются огромные средства. Сильные стороны медицины Израиля Войны и угрозы направления повлияли на развитие медицины наилучшим образом. Все отрасли такие, как ортопедия, нейрохирургия, урология и трансплантология в Израиле находятся на высоком уровне. Ни в одной другой стране не могут сделать пересадку костного мозга, провести высокоточную операцию на позвоночнике или установить качественный бионический протез. Поэтому большое количество людей из других стран едут лечится именно в Израиль. Низкую смертность в Израиле обеспечила онкология. В 2012 году страна находилась на 19 месте среди стран с самой большой вероятностью. На данный момент Израиль, как и Россия, не входит и в топ 50 стран по этому заболеванию. Все благодаря огромному вкладу властей в борьбу против рака. Теперь обнаружить и вылечить онкологию в Израиле можно на самых ранних стадиях при помощи малоинвазивных методов.

