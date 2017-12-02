Премии за лучшие работы в области науки и техники присудили в Алтайском крае

Губернатор и председатель регионального правительства Александр Карлин подписал указ о присуждении премий Алтайского края в области науки и техники. Конкурс проводится в 18-й раз. В этом году комиссия приняла 42 работы. Из них 15 номинировали на премию. В конкурсе участвовали ученые, учителя, врачи, экологи, историки, краеведы.

Среди лучших работ — проект Бийского олеумного завода по производству цетаноповышающей присадки к моторному топливу. Присадка может применяться в автомобильной и тракторной технике. Она заинтересует предпринимателей, занимающихся экспортом дизельного топлива за рубеж. Также продукция будет востребована российскими предприятиями по переработке нефти.

Алтайский государственный аграрный университет предложил проект по созданию современных зерноочистительных сушильных комплексов и семяочистительных линий. Новые технологии должны повысить качество семян, снизить траты на их травмирование при обработке. Новинки внедрили в семи хозяйствах региона.

Институт водных экологических проблем Сибирского отделения РАН провел серию научно-прикладных работ, посвященных памятникам природы краевого значения в бассейне реки Барнаулка. В результате статус памятников природы краевого значения присвоили, к примеру, озеру Песьяное в Егорьевском и Новичихинском районах, озеру Монастырское в Шипуновском районе, озеру Горькое в Новичихинском и Мамонтовском районах.

Также комиссия рассмотрела заявку Алтайского государственного медицинского университета с животрепещущей темой. В вузе решили сформировать группу высокого тромбогенного риска среди населения края для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках проекта впервые у подростков изучили распространенность мутаций генов, связанных с работой сосудов. Кроме того, специалисты решают проблему влияния на здоровье детей, рождаемость, снижение смертности и инвалидности.

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова разработал учебное пособие по живописи для дизайнеров и архитекторов. Оно предназначено для практических занятий, в том числе и с применением компьютерных технологий. Курс широко внедряют в нескольких вузах края, в том числе в АлтГУ, АлтГАКИ, АГПУ, в Новоалтайском госдураственном художественном училище, детских школах искусств.