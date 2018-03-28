Принцип действия инсектицидов

mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 04:21

Принцип действия инсектицидов

Купить можно качественные инсектициды в интернет-магазине Фермер-Центр предварительно ознакомившись со всем ассортиментом на сайте. Для того, чтобы понять какое именно средство нужно использовать для с/х культур, насаждений следует разобраться с принципом действия некоторых средств.

У разных инсектицидов он различается, потому стоит более подробно рассмотреть наиболее эффективные препараты.

 

На официальном сайте Фермер Центрhttp://fermercenter.com/ предлагается одно из популярных средствПротеус инсектицид объёмом пять литров от компании Bayer CropScience AG. Гарантируется качественная защита овощей и зерновых культур, например:

  • свёклы;
  • томаты;
  • пшеницы, рапс;
  • картофель;
  • ячмень (тип озимовый).

Чтобы защитить данные культуры от вредителей производится опрыскивание в хорошую погоду — утро или вечер — даа раша в день. Заинтересовались покупкой, тогда перейдя по ссылке http://fermercenter.com/proteus-110-m-d-insekticid-5-l-bayer-cropscience-ag можно подобрать Протеус,  инсектицид от огромного количества вредителей. В качестве примера можно привести такие вредные объекты: совок, тля, сосущие, долгоносики, блошки, триасы, жужелицы и ещё многие другие.

 

Другое средство Би-52, которое можно купить в  http://fermercenter.com/, имеет уникальный принцип действия.Он заключается в уничтожении гораздо более опасных насекомых, а именно, может справиться с клещами. Поможет защитить пшеницу, виноградное дерево, яблоню.

Для защиты помещений с зерном от вредителей предусмотрен инсектицид Нурел Д. — это средство продаётся в Фермер Центр. Приобрести можно по ссылке  http://fermercenter.com/,Нуред Д используют для продолжительного действия против опасных насекомых в самых труднодоступных частях территории. Средство действует по такому принципу что способно устоять перед смыканием.

 

Фастак — этот инсектицид объём один литр от фирмы BASF AG, который можно купить в Фермер Центр. Качество оправдывается страной происхождения — Германия. Предлагается не только доступная цена, но и качество.

 

Принцип действия многих современных инсектицидов в Фермер Центр основан на контактно-желудочном воздействии. Используется для многих с/х культур и зелёных насаждений.

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mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 04:21
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    Отличная статья

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    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

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    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

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