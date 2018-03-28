Принцип действия инсектицидов

Купить можно качественные инсектициды в интернет-магазине Фермер-Центр предварительно ознакомившись со всем ассортиментом на сайте. Для того, чтобы понять какое именно средство нужно использовать для с/х культур, насаждений следует разобраться с принципом действия некоторых средств.

У разных инсектицидов он различается, потому стоит более подробно рассмотреть наиболее эффективные препараты.

На официальном сайте Фермер Центрhttp://fermercenter.com/ предлагается одно из популярных средствПротеус инсектицид объёмом пять литров от компании Bayer CropScience AG. Гарантируется качественная защита овощей и зерновых культур, например:

свёклы;

томаты;

пшеницы, рапс;

картофель;

ячмень (тип озимовый).

Чтобы защитить данные культуры от вредителей производится опрыскивание в хорошую погоду — утро или вечер — даа раша в день. Заинтересовались покупкой, тогда перейдя по ссылке http://fermercenter.com/proteus-110-m-d-insekticid-5-l-bayer-cropscience-ag можно подобрать Протеус, инсектицид от огромного количества вредителей. В качестве примера можно привести такие вредные объекты: совок, тля, сосущие, долгоносики, блошки, триасы, жужелицы и ещё многие другие.

Другое средство Би-52, которое можно купить в http://fermercenter.com/, имеет уникальный принцип действия.Он заключается в уничтожении гораздо более опасных насекомых, а именно, может справиться с клещами. Поможет защитить пшеницу, виноградное дерево, яблоню.

Для защиты помещений с зерном от вредителей предусмотрен инсектицид Нурел Д. — это средство продаётся в Фермер Центр. Приобрести можно по ссылке http://fermercenter.com/,Нуред Д используют для продолжительного действия против опасных насекомых в самых труднодоступных частях территории. Средство действует по такому принципу что способно устоять перед смыканием.

Фастак — этот инсектицид объём один литр от фирмы BASF AG, который можно купить в Фермер Центр. Качество оправдывается страной происхождения — Германия. Предлагается не только доступная цена, но и качество.

Принцип действия многих современных инсектицидов в Фермер Центр основан на контактно-желудочном воздействии. Используется для многих с/х культур и зелёных насаждений.