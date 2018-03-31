Принцип действия шарового крана

Принцип работы шаровых кранов известен многим. Его основа заключается в том, что необходимо, используя запорный элемент и вращая его, перекрыть поток. Стоит помнить, что вращение будет происходить вокруг оси, но вот только перпендикулярно основному потоку.

Для этого в запорном элементе есть отверстие, которое не только сквозное, но и должно быть по своему диаметру равно самому трубопроводу. Поэтому кран шаровый необходимо повернуть на все девяносто процентов, чтобы произошло либо его полное открытие, либо закрытие.

Чтобы такое перекрытие было герметичным, необходимо следить за тем, чтобы шар, а точнее его полированная поверхность, прилегала как можно лучше и плотнее. Это позволит выполнить герметичное перекрытие потока. Есть краны, где либо используется задвижка баттерфляй, либо шар оказываются плавающим. Если необходимо, что тогда уже этот затвор и прижимают к кольцу торца, чтобы оно действовало уже в дальнейшем под сильнейшим воздействием самой рабочей среды. В настоящее время все шариковые краны, если они муфтовые, то они всегда имеют плавающий шар. Таким шаром можно управлять и дистанционно, если на него установить электрический провод, а также и автоматически. Безусловно, есть и ручное управление, где основное движение происходит под воздействием рычага. Ни в коем случае нельзя использовать шариковый кран, если он не полностью открыт, либо закрыт. Все это может привести к тому, что затвор неожиданно частично откроется, и тогда плотности не будет. Такой поток не будет встречать на своем пути никаких препятствий. Поэтому для нормальной и полноценной работы шарикового крана требуется, чтобы он находился в одном из двух положенных состояний: либо он был полностью открыт, либо полностью закрыт. Все остальные случаи будут считаться аварийными.

Не стоит забывать о том, что требуется постоянно следить за работой такого крана, а также внимательно изучать его состояние. Если появятся признаки изношенности, то тогда ни о какой герметичности уже не может быть и речи. Поток при нарушении герметичности будет поступать, а это значит, что основная функция шарикового крана выполняться не будет.