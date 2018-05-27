Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя

Любой электродвигатель предназначен для преобразования потребляемой электроэнергии в механическую с малой потерей мощности. Однако, знать лишь предназначение, бывает крайне мало, поэтому необходимо рассмотреть основный принцип действия устройства.

А перейдя по ссылке

http://elmo.ua/trehfaznye-elektrodvigateli-s-elektromagnitnym-tormozom/p168 можно подобрать трехфазные асинхронные электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом.

Всё начинается с того момента, как на двигатель происходит подача напряжения. Оно попадает на неподвижную обмотку статора, что создает внутри него магнитное поле. Полученный поток зависит от типа тока. При переменном напряжении магнитные потоки, созданные ранее преобразуются. Таким образом, статор, прямым образом влияя на изменение магнитного поля, передаёт их на ротор, который начинает вращаться.

Приведённый выше пример является стандартным для всех машин, оборудованных асинхронным двигателем. К слову, магнитные токи статора в обязательном порядке должны соответствовать параметрам для запуска вращения движущейся части. Именно по этой причине чаще всего встречаются асинхронные двигатели, которые работают исключительно от сети с переменным напряжением.

Если же подобный двигатель устанавливают в качестве генератора, то он выдаёт исключительно переменный ток. При этом, за его вращения будет отвечать внешний источник, в качестве примера можно привести воздушную турбину. При оставшемся магнетизме, он передается на стационарную обмотку статора, тем самым получая наведённое напряжение, сравнимое с таковым от индукции.

Упомянув о роторе, необходимо затронуть способ его работы. Всё выглядит следующим образом: после получения магнитного потока, тот проходить через небольшой зазор между статором и ротором, тем самым включая в себя неподвижную обмотку. Такие изменения приводят к появлению напряжения внутри проводников ротора, тем самым накапливая в них ЭДС. Как только её накапливается необходимое для вращения количество, происходит запуск ротора. Он будет вращаться до тех пора, пока происходит подача электрических потоков, вызванная напряжением на статоре.