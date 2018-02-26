Принципы действия прогормонов
Прогормоны в спорте известны больше как простероиды. Они во время попадания в организм начинают конвертироваться за счёт специального отщепления.
Они ферментативно делятся на маленькие части молекулы, и получаются стероиды анаболики, типа тестостерона и другие. Перед тем, как купить их, перейдя по ссылке https://fitandpit.ru/catalog/progormony-dizajnersk можно подобрать прогормоны в соответствии с показаниями. Перед применением, предлагается узнать более подробно про второй принцип действия прогормонов: известно, что при попадании извне, они вызывают опасную реакцию, которая также приводит к уменьшению выработки гонадотропного гормона. После этого, при длительном приёме, происходит действие, которое ведёт к бесплодию.
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