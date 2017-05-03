Приправы помогают избавиться от ожирения

Учёные из США нашли приправу, которая помогает бороться с ожирением и замедляет процесс старения.
По мнению специалистов, корица обладает необыкновенными свойствами.
Выяснилось, что данная приправа позволит снижать риски ожирения. В частности, это происходит из-за быстрого обмена веществ, который и «запускают» приправы.
Ученые отметили, чтобы ощутить эффективность корицы, необходимо ежедневно съедать не меньше грамма специи.
Ранее ученые сообщали, что при использовании острых приправ понижается также риск преждевременной смерти от большинства существующих болезней.
Так, для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо принимать в пищу кари, а в случае с несварениями – кайенский перец.
Фото: pixabay.com
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