Пришельцы реальны. Встреча произойдет в ноябре

Уфологи из Великобритании рассказали, что землянам предстоит вступить в контакт с инопланетными существами. Некоторые охотники за НЛО предполагают, что они уже давно среди нас, в то время как другие ждут более ощутимых доказательств.

Как пишут «Актуальные Новости», исследователи утверждают, что заметили повышенную активность НЛО вдоль орбиты планеты еще 5 ноября. Если честно, вероятность существования инопланетян, существует. Такая перспектива должна вызывать любопытство и желание побольше об этом узнать.

Итак, ученые установили примерную скорость воздушного транспорта «гостей» из космоса, достигающую 700 км/ч. Таким образом, вычислили дату прибытия НЛО на Землю. Как оказалось, инопланетные соседи прилетят на Землю 9 — 10 ноября.

По словам британских уфологов, на борту космического корабля находится более 10 инопланетян, и он приземлится на территории США. Казалось бы это просто очередной сумасшедший разговор увлеченных уфологов. Но время покажет…