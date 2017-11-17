Пришельцы реальны. Встреча произойдет в ноябре

Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45

Уфологи из Великобритании рассказали, что землянам предстоит вступить в контакт с инопланетными существами. Некоторые охотники за НЛО предполагают, что они уже давно среди нас, в то время как другие ждут более ощутимых доказательств.

Как пишут «Актуальные Новости», исследователи утверждают, что заметили повышенную активность НЛО вдоль орбиты планеты еще 5 ноября. Если честно, вероятность существования инопланетян, существует. Такая перспектива должна вызывать любопытство и желание побольше об этом узнать.

Итак, ученые установили примерную скорость воздушного транспорта «гостей» из космоса, достигающую 700 км/ч. Таким образом, вычислили дату прибытия НЛО на Землю. Как оказалось, инопланетные соседи прилетят на Землю 9 — 10 ноября.

По словам британских уфологов, на борту космического корабля находится более 10 инопланетян, и он приземлится на территории США. Казалось бы это просто очередной сумасшедший разговор увлеченных уфологов. Но время покажет…

Читайте также

Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии